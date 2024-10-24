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В Белом доме пояснили призыв Байдена об отправке Трампа «под замок»

Белый дом: Байден призывал отправить Трампа под замок в политическом смысле

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Kevin Dietsch / Pool via CNP/Global Look Press

В Белом доме пояснили, как следует понимать слова президента США Джо Байдена о поддержке заключения республиканца Дональда Трампа под замок. Разъяснения дала пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По мнению Жан-Пьер, Байден «четко дал понять, что он имеет в виду»: он «сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле».

23 октября сообщалось, что во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гэмпшир Байден заявил, что кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа следует «посадить под замок». По его мнению, на кону стоит демократия Соединенных Штатов.

Подобные высказывания уже звучали до того. Так, 16 октября Байден назвал Трампа неудачником, который баллотируется ради того, чтобы не попасть в тюрьму.

Ранее Трамп на своем митинге «уволил» Камалу Харрис.

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