Путин проведет встречу с генсеком ООН

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который прибыл в столицу Татарстана на мероприятия саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Гутерриш намерены обсудить тематику деятельности ООН, а также затронуть актуальные вопросы международной повестки дня, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг конфликта на Украине.

Россия выступает за реформирование ООН, в частности за включение в состав Совета Безопасности международной организации Индии, Бразилии и представителей стран африканского континента.

Накануне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прилетел в Казань для участия в работе саммита БРИКС.

Высокого гостя в международном аэропорту Казань имени Тукая встретил председатель государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Ранее Франция поддержала генсека ООН после того, как Израиль объявил его персоной нон грата.