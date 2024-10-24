Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал смешными слова Зеленского об окончании конфликта в 2025 году

Лукашенко: слова Зеленского об окончании конфликта в 2025 году являются смешными

close
Efrem Lukatsky/AP

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о завершении конфликта в следующем году — смешны и являются лишь его желаниями. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сказал в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Лукашенко, комментируя слова Зеленского о скором окончании конфликта, отметил, что «вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит». Поэтому Зеленский «вылазит оттуда и чего-то ляпает».

Президент Белоруссии предложил своему украинскому коллеге, вместо того, чтобы «так вылезать и ляпать на публику», посоветоваться со своим окружением и военными, которые подскажут ему, что следует говорить, а что — нет.

Лукашенко назвал заявления Зеленского не более чем его «хотелками» и желаниями. Президент Белоруссии отметил, что подобное происходит с украинским лидером «от неопытности».

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о якобы «шагах к миру» на Украине несерьезны, в России их воспринимают как не очень увлекательный комикс.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленскому новый план.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами