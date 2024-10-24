Лукашенко назвал смешными слова Зеленского об окончании конфликта в 2025 году

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о завершении конфликта в следующем году — смешны и являются лишь его желаниями. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сказал в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Лукашенко, комментируя слова Зеленского о скором окончании конфликта, отметил, что «вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит». Поэтому Зеленский «вылазит оттуда и чего-то ляпает».

Президент Белоруссии предложил своему украинскому коллеге, вместо того, чтобы «так вылезать и ляпать на публику», посоветоваться со своим окружением и военными, которые подскажут ему, что следует говорить, а что — нет.

Лукашенко назвал заявления Зеленского не более чем его «хотелками» и желаниями. Президент Белоруссии отметил, что подобное происходит с украинским лидером «от неопытности».

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о якобы «шагах к миру» на Украине несерьезны, в России их воспринимают как не очень увлекательный комикс.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленскому новый план.