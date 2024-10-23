Стало известно, когда Эрдоган вернется из Казани в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прерывает свою программу в Казани и утром в четверг, 24 октября, возвращается в Турцию. Об этом сообщает CNN Türк.

В публикации отмечается, что Эрдоган в 11:30 мск вылетит из Татарстана.

Днем 23 октября президент Турции прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Самолет турецкого президента приземлился в казанском аэропорту около 14:45 мск.

Спустя приблизительно 40 минут на одно из крупнейших оборонных предприятий Турции напали террористы. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети.

Теракт произошел во время саммита БРИКС в России. Российский лидер Владимир Путин начал встречу с Эрдоганом на площадке БРИКС с соболезнований. Он подчеркнул, что Россия осуждает терроризм в любых проявлениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Турции сообщил о ликвидации террористов в Анкаре.