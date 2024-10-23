В Совфеде прокомментировали визит Гутерриша в Казань

Сенатор Андрей Климов поддержал визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС. Об этом он заявил в интервью изданию «Взгляд».

«Антониу Гутерриш — опытный политик, который представляет огромную организацию, состоящую из почти 200 членов. Из них только четверть настроена к России враждебно или, по крайней мере, негативно. Большинство же намерены вести с Москвой равные партнерские отношения», — объяснил Климов.

Он добавил, что БРИКС представляет собой объединение стран с населением более половины от всего населения Земли, и в состав организации входит два постоянных члена Совета Безопасности ООН, Россия и Китай, так что визит Гутерриша является логичным.

До этого в Совете Федерации назвали причину, по которой генсек ООН решил посетить саммит БРИКС.

Министерство иностранных дел Украины при этом назвало «неправильным» решение Гутерриша посетить Казань. По мнению украинского МИД, выбор генсека «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

Ранее стало известно о давлении на страны, которые участвуют в саммите БРИКС.