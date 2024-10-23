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Трамп может досрочно объявить о своей победе на выборах

NBC: Трамп может досрочно объявить о своей победе на выборах в США

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Brian Snyder/Reuters

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп может объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь результатов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Все они (сторонники Трампа, с которыми связался телеканал. – Прим. ред.) предположили, что бывший президент, возможно, готов повторить ситуацию 2020 года и быстро объявить себя победителем в ночь выборов, когда в этом еще нет уверенности», — говорится в сообщении телеканала.

При этом другие соратники Трампа сообщили, что этот ноябрь может быть иным по сравнению с ноябрем 2020 года, поскольку его окружает новый список главных помощников, которые не будут подталкивать его к такому заявлению.

До этого сообщалось, что Трамп увеличил отрыв от своего оппонента Камалы Харрис, теперь за Трампа готовы проголосовать 49% избирателей, за Харрис – 46%.

По данным исследования, если бы выборы состоялись сегодня, 50% вероятных избирателей США проголосовали бы за Трампа, а 47% — за Харрис. Два процента (2%) говорят, что проголосовали бы за другого кандидата, а два процента (2%) не определились.

Politico сообщала, что Трамп может проиграть президентские выборы, но все равно станет президентом США. По мнению авторов публикации, Трамп может обратиться в суд с требованием не признавать результаты выборов, выдвигая необоснованные обвинения в подлоге. Таким образом он сможет оказывать давление на должностных лиц и конгрессменов.

Ранее Трамп рассказал, что было бы с Ближним Востоком при его президентстве.

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