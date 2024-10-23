Лукашенко усомнился в способности Трампа быстро завершить конфликт на Украине

Республиканец Дональд Трамп вряд ли сможет быстро завершить войну на Украине в случае победы на президентских выборах в США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По его словам, он как-то что в шутку спросил российского лидера Владимира Путина, как Трамп может заставить его закончить специальную военную операцию на Украине.

«Что, придет, топнет ногой и скажет: «Ты давай заканчивай! И ты побежал, закончишь?» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что не представляет, как Трамп планирует это сделать.

В июле Трамп рассказал, как именно он планирует урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа в случае победы на президентских выборах в США. Республиканец сообщил, что имеет хорошие отношения с Путиным, поэтому обратился бы к нему с просьбой об урегулировании украинского конфликта. Также Трамп пообещал привлечь президента Украины Владимира Зеленского к активному участию в мирных переговорах. Одному бы он обещал богатое вознаграждение, а другому лишение денег, чтобы достичь соглашения.

Ранее Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по «центру чертовой Москвы».