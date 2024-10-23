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В Сеуле заявили, что Зеленский хочет втянуть Южную Корею в конфликт

Южнокорейский депутат Хен: Зеленский хочет втянуть республику в конфликт

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Johanna Geron/Reuters

Заявлениями о якобы имеющей место отправке военных КНДР в Россию для их участия в конфликте украинский лидер Владимир Зеленский желает расширить масштаб зоны боевых действий и втянуть туда Южную Корею. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Национального собрания Южной Кореи Ким Чжун Хен.

«Зеленский сейчас мечтает о расширении военных действий, и теперь на этом поймалась Южная Корея», — подчеркнул он.

По словам Ким Чжун Хена, Зеленский в течение 2024 года дважды пытался втянуть Запад к конфликт на Украине. Первый раз в феврале – тогда президент Франции Эммануэль Макрон делал заявления об участии солдат НАТО в конфликте; второй раз – в сентябре с так называемым «планом победы».

До этого Зеленский заявил, что у Киева есть информация о якобы подготовке двух бригад по шесть тысяч военных из КНДР, которые будут участвовать в конфликте на стороне России.

При этом Financial Times писала, что более 12 тысяч военных из Северной Кореи якобы прибыли на Дальний Восток для того, чтобы в скором времени принять участие в боях с ВСУ в Курской области на территории России.

Ранее в Британии заявили о «высокой вероятности» отправки войск КНДР в Россию.

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