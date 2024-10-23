Лукашенко оценил возможность завершения российско-украинского конфликта в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-украинский конфликт не закончится в 2024 году. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт может закончиться в 2025 году, с точки зрения специалистов, «больше смешны».

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что решение российско-украинского конфликта будет достигнуто путем дипломатических переговоров.

По словам главы оборонного ведомства США, Вашингтон при этом все равно продолжит поддерживать Киев.

16 октября Зеленский во время презентации своего плана победы в Верховной раде заявил, что если союзники Киева поддержат содержащиеся в нем требования, то конфликт завершится «не позднее следующего года».

В то же время он отметил, что если Украина и партнеры не усилятся сейчас, то Владимир Путин «существенно усилится в следующем году».

Ранее в США признали нереалистичность плана Зеленского.