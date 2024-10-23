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Лукашенко заявил, что власти Украины хотят ядерного конфликта с Россией

Лукашенко: власти Украины хотят ядерного конфликта с участием России

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Shamil Zhumatov/AP

Власти Украины хотели бы начала ядерного конфликта с участием России. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Он заявил, что уверен в этом «больше чем на 300%».

«Я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — сказал он в интервью с телеканалом «Россия-1».

Лукашенко также заявил, что Россия не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без его согласия.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее заявлял, что если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Ранее РФ и Белоруссия утвердили план военной безопасности Союзного государства.

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