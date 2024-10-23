Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Анкаре

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с терактом в Анкаре. Встреча произошла в рамках саммита БРИКС в Казани, стенограмма с мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Я бы хотел выразить соболезнования в связи с терактом <...> в Турции. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они не были мотивированы», — заявил российский лидер.

Отмечается, что лидеры проводят вторую за год очную встречу, по телефону они общались в 2024 году уже шесть раз.

Стороны планируют обсудить перспективы развития торгово-экономических связей, а также проект создания международного газового хаба на территории Турции. Еще одной темой общения станет сотрудничество Турции с БРИКС.

Теракт в Анкаре, о котором идет речь, произошел в районе Кахраманказан у здания турецкой корпорации TUSAŞ, которая занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16.

Ранее стали известны действия террористов, напавших на объект компании TUSAŞ в Анкаре.