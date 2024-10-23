Президенты РФ и Венесуэлы начали переговоры на саммите БРИКС в Казани

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро начали переговоры на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Темой встречи станут отношения между двумя странами и их сотрудничество в рамках БРИКС. Переговоры проходят в расширенном составе с участием министров и глав ведомств РФ и Венесуэлы.

Беседа началась с того, что Путин выразил поддержку стремлению Венесуэлы подключиться к работе БРИКС. По словам российского лидера, «венесуэльские друзья» разделяют те ценности и принципы, на которых базируется деятельность БРИКС. Путин перечислил их: уважение интересов и суверенитета друг друга, а также взаимовыгодное и честное равноправное сотрудничество.

Мадуро планировал посетить Россию еще в 2023 году, однако тогда это не удалось сделать из-за несовпадения графиков президентов.

Вечером во вторник стало известно, что Мадуро прибыл в Казань на саммит БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая в 21:30 мск. Высокого гостя встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица. Первой леди Венесуэлы Силии Флорес в казанском аэропорту преподнесли состоящую из роз нежно-кремового и кораллового оттенков цветочную композицию от Путина.

Ранее Мадуро заявил, что «нефтяные мускулы» Венесуэлы и России нужны объединению БРИКС.