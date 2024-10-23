В МИД Польши прокомментировали ситуацию вокруг консульства РФ в Познани

Министерство иностранных дел Польши пока не получило реакцию России на закрытие консульства в Познани. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает телеканал TVP Info.

«Пока что такой реакции формально нет», — заявил Сикорский на пресс-конференции.

Он добавил, что Варшава ожидает реакции Москвы в течение ближайших нескольких дней, при этом добавив, что у России якобы нет оснований отвечать на закрытие консульства в Познани.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава пока не собирается высылать российского посла Сергея Андреева.

Польша грозится выслать российского посла Сергея Андреева и уже закрыла консульство в Познани. Польский МИД считает, что на территории страны и по всей Европе злоумышленники готовили диверсии по заданию российских спецслужб. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала дать «болезненный ответ». Экс-президент страны Александр Квасьневский заявил, что Польша заинтересована в сохранении своих консульств в РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России.