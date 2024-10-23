В итоговой декларации саммита БРИКС украинский вопрос почти не получил внимания со стороны участников встречи: ему уделили лишь три предложения, а само название государства упомянуто только один раз. Официальный документ опубликован на официальном сайте Кремля, где также велась прямая трансляция.

Во время чтения декларации президент России Владимир Путин сообщил, что участники саммита не игнорируют национальные позиции, связанные с украинским конфликтом, которые высказываются на различных форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. По мнению участников саммита, решение этого вопроса напрямую зависит от соблюдения правил Устава ООН.

Из итоговой декларации следует, что участники саммита готовы предложить свою помощь, чтобы урегулировать конфликт между государствами. Как обращает внимание Telegram-канал «Политика страны», речь, вероятно, идет о китайско-бразильской инициативе.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.