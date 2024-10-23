Шестнадцатый саммит БРИКС, прошедший в Казани, стал «большой дипломатической победой» президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета Le Pays, издающаяся в Буркина-Фасо.

По данным издания, это произошло вопреки всем наложенным санкциям, а также попыткам Запада максимально ограничить Россию от взаимодействия с другими государствами на мировой арене.

«32 делегации, в том числе 20 глав государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Без сомнения проведение такой встречи высокого уровня в его стране представляет собой большую дипломатическую победу Владимира Путина, — указывает издание. И это все происходит на фоне шумихи в СМИ и санкций, наложенных на его страну Западом, а также попыток Запада изолировать Москву на мировой арене», — сообщает СМИ.

Еще одним преимуществом саммита стала возможность значительно расширить круг союзников России, поскольку Западу не удалось очернить репутацию Владимира Путина. Экономический блок, по мнению авторов статьи, значительно повлияет на мировой порядок, сделав его более справедливым.

«Это особенно важно сейчас, когда Москва противостоит западной коалиции, выступающей на стороне Киева в конфликте на Украине», — отметили журналисты.

Изменения миропорядка уже достаточно заметны, поскольку в составе БРИКС появляется все больше новых государств. Подобное положение дел демонстрирует внешний интерес к объединению с Россией со стороны других стран. Подобное, как считают авторы, способно серьезно повлиять на однополярность и стать альтернативой «западной гегемонии».

Саммит БРИКС стал шестнадцатым с момента его проведения. Он считается ключевым событием, которое в этот раз посетило 32 делегации, в числе которых 20 глав государств. Встреча состоялась в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.