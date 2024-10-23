Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили реакцию европейских стран на «план победы» Украины

Захарова: «план победы» Зеленского не получил однозначной поддержки в Европе

close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться однозначной поддержки своего «плана победы» со стороны европейских стран. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«От требований ядерного оружия вздрогнули даже союзники», — отметила дипломат.

Вместе с этим она обратила внимание, что недавнее выступление украинского лидера в Верховной раде вызвало неоднозначную реакцию у европейских политиков. То же касается речи, которую Зеленский произнес в ходе заседания Европейского совета.

16 октября президент Украины выступил в парламенте страны, представив депутатам свой «план победы». Глава государства включил в документ пять основных пунктов, в том числе требование снять с Киева ограничения на использование западного оружия для ударов по российской территории.

На следующий день Зеленский принял участие в заседании Европейского совета, где также рассказал о своем «плане победы». Во время мероприятия украинский лидер заявил о необходимости «принудить РФ к справедливому миру» путем реализации включенных в документ инициатив.

Ранее президента Украины обвинили в попытках втянуть НАТО в конфликт с ядерной державой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами