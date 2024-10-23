Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться однозначной поддержки своего «плана победы» со стороны европейских стран. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«От требований ядерного оружия вздрогнули даже союзники», — отметила дипломат.

Вместе с этим она обратила внимание, что недавнее выступление украинского лидера в Верховной раде вызвало неоднозначную реакцию у европейских политиков. То же касается речи, которую Зеленский произнес в ходе заседания Европейского совета.

16 октября президент Украины выступил в парламенте страны, представив депутатам свой «план победы». Глава государства включил в документ пять основных пунктов, в том числе требование снять с Киева ограничения на использование западного оружия для ударов по российской территории.

На следующий день Зеленский принял участие в заседании Европейского совета, где также рассказал о своем «плане победы». Во время мероприятия украинский лидер заявил о необходимости «принудить РФ к справедливому миру» путем реализации включенных в документ инициатив.

Ранее президента Украины обвинили в попытках втянуть НАТО в конфликт с ядерной державой.