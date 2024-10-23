Президент Турции прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Самолет турецкого президента приземлился в казанском аэропорту около 14:45 мск.

По данным дипломатического источника агентства в Анкаре, лидеры двух стран обсудят проекты создания новых атомных электростанций и газового хаба на территории Турции, а также перспективы торговли в национальных валютах.

Встреча Путина и Эрдогана запланирована на 17:00 мск.

В среду турецкий телеканал TRT сообщал, что Путин и Эрдоган планируют в Казани обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз ожидает от Эрдогана на саммите БРИКС приверженности европейскому курсу и участия в изоляции России.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой».