В Москве состоялась встреча Богданова с замглавы политбюро ХАМАС

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию с израильскими заложниками и положение дел в секторе Газа. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, пишет ТАСС.

По информации агентства, встреча состоялась в Москве.

«Обсуждались вопросы заложников, а также ситуация в регионе, гуманитарные аспекты [обстановки] в секторе Газа», — говорится в заявлении.

22 октября в министерстве здравоохранения сектора Газа рассказали, сколько жителей палестинского анклава пострадали с октября 2023 года в связи с проводимой Израилем военной операцией. К текущему моменту число раненых составило 100 282 человека. Еще более 42,7 тыс. человек спасти не удалось, подчеркнули в ведомстве.

18 октября заместитель главы политического бюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что руководство палестинского движения планирует освободить заложников после прекращения израильской агрессии в отношении сектора Газа. Как он сказал, речь идет о полном выводе войск еврейского государства с территории анклава и освобождении «пленных героев» ХАМАС.

Ранее журналисты выяснили, как члены ХАМАС готовились к атаке на Израиль в октябре 2023 года.