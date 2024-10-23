Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве состоялась встреча Богданова с замглавы политбюро ХАМАС

Богданов и замглавы политбюро ХАМАС обсудили ситуацию с заложниками и Газу

close
Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию с израильскими заложниками и положение дел в секторе Газа. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, пишет ТАСС.

По информации агентства, встреча состоялась в Москве.

«Обсуждались вопросы заложников, а также ситуация в регионе, гуманитарные аспекты [обстановки] в секторе Газа», — говорится в заявлении.

22 октября в министерстве здравоохранения сектора Газа рассказали, сколько жителей палестинского анклава пострадали с октября 2023 года в связи с проводимой Израилем военной операцией. К текущему моменту число раненых составило 100 282 человека. Еще более 42,7 тыс. человек спасти не удалось, подчеркнули в ведомстве.

18 октября заместитель главы политического бюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что руководство палестинского движения планирует освободить заложников после прекращения израильской агрессии в отношении сектора Газа. Как он сказал, речь идет о полном выводе войск еврейского государства с территории анклава и освобождении «пленных героев» ХАМАС.

Ранее журналисты выяснили, как члены ХАМАС готовились к атаке на Израиль в октябре 2023 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами