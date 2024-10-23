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В Совфеде назвали причину, по которой генсек ООН решил посетить саммит БРИКС

Сенатор Климов: генсек ООН Гутерриш понимает значимость БРИКС на мировой арене

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Пелагия Тихонова/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш принял решение участвовать в саммите БРИКС в Казани, поскольку понимает, где реальная политика, а где имитация. Украина при этом — «затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером». Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Андрей Климов.

«Антониу Гутерриш — опытный политик, который представляет огромную организацию, состоящую из почти 200 членов. Из них только четверть настроена к России враждебно или, по крайней мере, негативно. Большинство же намерены вести с Москвой равные партнерские отношения», — отметил Климов.

Он напомнил, что Россия и Китай, входящие в БРИКС, являются постоянными членами Совета безопасности ООН. Кроме того, по его словам, население стран-членов объединения составляет почти половину жителей Земли.

23 октября Гутерриш прибыл на саммит БРИКС. Генсека ООН в международном аэропорту Казань имени Тукая встретил председатель государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Министерство иностранных дел Украины при этом назвало «неправильным» решение Гутерриша посетить Казань. По мнению украинского МИД, выбор генсека «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

Ранее стало известно о давлении на страны, которые участвуют в саммите БРИКС.

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