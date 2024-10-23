В ЕС призвали Эрдогана «участвовать в изоляции РФ»

Евросоюз ожидает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь на саммите БРИКС, будет следовать курсу ЕС и участвовать в изоляции России. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

Стано отметил, что лидеры стран — кандидатов на вступление в Евросоюз могут ездить куда считают нужным.

«Но мы ожидаем от всех стран — кандидатов в ЕС, что они будут полностью следовать ценностям Евросоюза и действовать в рамках внешней политики Евросоюза, которая направлена на изоляцию России», — сказал Стано.

23 октября газета Politico отметила, что лидеры ЮАР и Индии предпочли поехать на саммит БРИКС вместо участии во встрече стран Содружества Наций.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой».