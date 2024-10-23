Президент Ирана потребовал прекращения огня в Ливане и Палестине

Президент Ирана Масуд Пезешкиан потребовал установить режим прекращения огня в Ливане и Палестине и вывести израильские войска из районов оккупации. Об этом он заявил на заседании саммита БРИКС, передает ТАСС.

Также он призвал к немедленному оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа и перемещенным лицам из числа жителей Ливана.

До этого иранский президент во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде призвал РФ активнее противостоять действиям Израиля. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке критическая, при этом США и страны Европы мешают деэскалации, а Израиль не признает «никакие международные правовые и гуманитарные рамки».

Также сообщалось, что Иран по своим дипломатическим каналам пригрозил ударом по союзникам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в случае, если их воздушное пространство будет использовано для атаки на страну со стороны Израиля.

Ранее президент Ирана обвинил Израиль в нарушении всех международных договоренностей.