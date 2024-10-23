Эксперт заявил, что Запад не признает выборы в Грузии

В случае победы правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах 26 октября Запад не признает их итоги. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил грузинский эксперт по международным отношениям, доктор политических наук Ираклий Гогава.

«Ясно, что будут последствия (если победит правящая партия на предстоящих парламентских выборах — прим. ред.): Запад не признает легитимность выборов», — отметил он.

По словам Гогавы, сейчас в Грузии власть «крепкая», поскольку правоохранительные органы готовы к кризисным ситуациям на фоне выборов.

Запад, в свою очередь, продолжит политику давления на Тбилиси, добавил эксперт.

23 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов 26 октября.

Папуашвили отметил, что государственный переворот планировался и ранее — после парламентских выборов в 2020 году. По его словам, в этот раз злоумышленники при помощи наблюдательных неправительственных организаций намерены составить фальшивые отчеты о проведении выборов, чтобы создать в стране «ложный повод» для беспорядков.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.