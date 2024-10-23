Си Цзиньпин обозначил роль БРИКС в изменении системы глобального управления

БРИКС должна стать главной силой, ведущей мир к новой системе глобального управления, считает лидер КНР Си Цзиньпин. Его цитирует РИА Новости.

«Мы должны строить справедливую БРИКС и стать лидерами в реформировании системы глобального управления», — высказался китайский лидер.

По его словам, реформа системы отстает от того темпа, с которым меняется баланс сил на мировой арене.

Си Цзиньпин также прокомментировал события вокруг Украины. Он отметил, что деятельность созданной КНР группы «друзей мира» направлена на увеличение голосов в пользу прекращения военного конфликта на Украине.

Политик призвал «содействовать скорейшей деэскалации ситуации», не допустить расширения конфликта на третьи страны, а также ухудшения гуманитарной ситуации.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков оценил возможность вступления стран НАТО в БРИКС.