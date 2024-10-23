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Путин рассказал, кому перейдет лидерство в БРИКС в следующем году

Путин сообщил, что лидерство в БРИКС в следующем году перейдет Бразилии

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Пелагия Тихонова/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Казани, заявил, что лидерство в этой организации в следующем году перейдет Бразилии. Его слова приводит РИА Новости.

«Бразилия действительно принимает от нас председательство в БРИКС. Мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы поддержать вас и чтобы эта передача была эффективной», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что лидерство в организации переходит в надежные руки.

Во время саммита Путин отметил, что БРИКС в будущем может создать механизмы для разрешения торговых споров в электронной коммерции.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября. В настоящее время объединение включает в себя девять стран. Изначально оно состояло из РФ, Бразилии, КНР, Индии и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Но в 2024 году к БРИКС присоединились еще четыре государства: Эфиопия, Иран, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Подробнее о деятельности БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил причину экономической устойчивости БРИКС.

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