Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Euronews сообщил о нервозности европейских чиновников из-за саммита БРИКС

Euronews: саммит БРИКС в Казани заставляет европейских чиновников «нервничать»

close
Kirill Zykov/BRICS-RUSSIA2024.RU/Reuters

Саммит БРИКС, который сейчас проходит в Казани, вызывает беспокойство в европейских странах, теряющих политическое и экономическое влияние в мире. Об этом заявил телеканал Euronews, передает ТАСС.

По данным телеканала, европейские чиновники озабочены саммитом, поскольку к БРИКС проявляет интерес и Турция, которая «традиционно выстраивала союзнические отношения с западными странами» и намеревалась вступить в Европейский союз. Еще одним поводом для беспокойства называется визит генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша в Казань на саммит, хотя чиновники называют это необходимым шагом для «продвижения мирных инициатив» в контексте Украины.

Некоторые представители Запада больше беспокоятся из-за экономических аспектов БРИКС, чья «потенциальная мощь на сегодняшний день в два с половиной раза больше экономической силы Евросоюза». Все это, считает телеканал, может привести к противостоянию БРИКС таким западным объединениям, как G7 и НАТО.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе заявил, что РФ стремится упрочить авторитет содружества в мире.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября.

В настоящее время объединение включает в себя девять стран. Изначально оно состояло из РФ, Бразилии, КНР, Индии и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Но в 2024 году к БРИКС присоединились еще четыре государства: Эфиопия, Иран, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Подробнее о деятельности БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник Путина рассказал о его беседах «тет-а-тет» с зарубежными лидерами, прибывшими в Казань.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами