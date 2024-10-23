Euronews сообщил о нервозности европейских чиновников из-за саммита БРИКС

Саммит БРИКС, который сейчас проходит в Казани, вызывает беспокойство в европейских странах, теряющих политическое и экономическое влияние в мире. Об этом заявил телеканал Euronews, передает ТАСС.

По данным телеканала, европейские чиновники озабочены саммитом, поскольку к БРИКС проявляет интерес и Турция, которая «традиционно выстраивала союзнические отношения с западными странами» и намеревалась вступить в Европейский союз. Еще одним поводом для беспокойства называется визит генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша в Казань на саммит, хотя чиновники называют это необходимым шагом для «продвижения мирных инициатив» в контексте Украины.

Некоторые представители Запада больше беспокоятся из-за экономических аспектов БРИКС, чья «потенциальная мощь на сегодняшний день в два с половиной раза больше экономической силы Евросоюза». Все это, считает телеканал, может привести к противостоянию БРИКС таким западным объединениям, как G7 и НАТО.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе заявил, что РФ стремится упрочить авторитет содружества в мире.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября.

В настоящее время объединение включает в себя девять стран. Изначально оно состояло из РФ, Бразилии, КНР, Индии и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Но в 2024 году к БРИКС присоединились еще четыре государства: Эфиопия, Иран, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Подробнее о деятельности БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник Путина рассказал о его беседах «тет-а-тет» с зарубежными лидерами, прибывшими в Казань.