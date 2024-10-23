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Интернет-ресурсы МИД РФ подверглись DDoS-атаке

Захарова: работу ресурсов МИД РФ восстанавливают после масштабной DDoS-атаки

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Petrov Sergey/Global Look Press

Специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурсов министерства иностранных дел России в связи с масштабной DDoS-атакой. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает газета «Известия».

В связи с атакой на интернет платформы министерства ежедневный брифинг с Захаровой был перенесен на 14:00 мск.

Дипломат призвала пользователей временно не заходить на сайт МИД РФ с мобильных или других устройств.

21 октября сообщалось, что информационные ресурсы правительства Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, некоторые из них вышли из строя и оказались недоступны.

14 октября Роскомнадзор сообщал о мощной кибератаке на системы операторов связи из-за рубежа. Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 Тбит/с. В ведомстве считают такие инциденты серьезной угрозой стабильности российской IT-инфраструктуры.

Ранее россиян предупредили о вирусах на YouTube и маркетплейсах.

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