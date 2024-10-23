Журналисты назвали главную повестку встречи Путина и Эрдогана в Казани

Президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, планируют в Казани обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Телеканал отметил, что в ближайшее время турецкий лидер вылетит в Казань для участия в саммите БРИКС и переговорах с Путиным.

«Главная повестка – последняя ситуация на Украине и Ближнем Востоке», — отметил TRT.

Накануне дипломатический источник РИА Новости в Анкаре заявил, что в повестку планируемых 23 октября в Казани переговоров Эрдогана и Путина также войдет тема проектов создания новых атомных электростанций и газового хаба в Турции, есть вероятность того, что лидеры стран дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения.

21 октября РИА Новости сообщило, что президенты России и Турции в Казани обсудят создание нового газового хаба в Турции.

В администрации президента отмечали, что Россия и Турция эффективно взаимодействуют в газовой сфере, в том числе функционируют трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Ранее Россия вошла в топ-3 поставщиков газа в Турцию.