СМИ узнали, что в США считают провальным «план победы» Зеленского, но не говорят ему это

США считают «план победы» президента Украины Владимира Зеленского провальным, в Киеве это знают, но не говорят главе государства. Об этом сообщает Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, «план» не встретил положительной реакции в Соединенных Штатах из-за пунктов, которые потенциально могут привести к обострению конфликта. Американские власти считают, что этот план обречен на провал.

При этом чиновник отметил, что еще одна проблема заключается в том, что Вашингтон не делится своими претензиями непосредственно с Зеленским.

До этого «Би-би-си» сообщала, что Зеленский поручил до конца года разработать еще один план на случай продолжения конфликта о том, что должен сделать сам Киев, а не его союзники.

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее на Западе объяснили, что на самом деле подразумевает «план победы» Зеленского.