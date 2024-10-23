Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х резко отреагировал на высказывание главы минфина Великобритании Рейчел Ривз о президенте России Владимире Путине.

Так, Ривз заявляла, что защита Великобритании начинается на Украине, отметив, что обратит доходы «режима Путина» против него самого, предоставив Киеву дополнительную финансовую помощь.

«Вы идиотка или коррумпированный человек», — написал Малинен, комментируя высказывание.

19 октября российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что британское правительство ведет агрессивную войну против России, используя для этого украинские силы.

«Правительство Соединенного Королевства ведет против России агрессивную войну руками украинцев. Это война чужими руками, которую британское правительство осуществляет, передавая [ВСУ] летальные вооружения», — сказал Келин.

Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО должно нарастить поддержку Украины в ближайшие месяцы для усиления давления на Россию и обеспечения украинской победы в конфликте.

Ранее глава МИД Финляндии дала совет Германии по отношениям с Путиным.