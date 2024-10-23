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В НАТО заявили, что Анкара вправе сотрудничать с БРИКС

Рютте: Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС

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Reuters

Турция имеет право сотрудничать с государствами БРИКС, это не противоречит членству Анкары в Североатлантическом альянсе. Об этом на пресс-конференции в Таллине заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он отметил, что сотрудничество Турции с БРИКС может вызвать дебаты в НАТО, но действия Анкары являются правомерными.

При этом Рютте подчеркнул, что контакты с БРИКС не изменят роли Турции и НАТО друг для друга. Он сказал, что Альянс очень популярен в Турции, Турция очень популярна в Альянсе, и в НАТО «счастливы», что Турция является их союзником.

18 октября сообщалось, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили подготовку к визиту турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящий саммит БРИКС в Казани.

Перед этим, 2 сентября, Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС.

Ранее спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру.

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Саммит БРИКС в Казани
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