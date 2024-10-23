Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден призвал посадить Трампа «под замок»

Байден заявил о необходимости посадить Трампа под замок

close
Tom Brenner/Reuters

Кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа следует «посадить под замок». Об этом заявил действующий президент страны Джо Байден, выступая в штабе демократов в штате Нью-Гэмпшир, сообщает ТАСС.

«Нам нужно посадить его под замок», — сказал он.

Глава Белого дома пояснил, что Трампа необходимо «посадить под замок» в политическом отношении.

Он отметил, что «это звучит невероятно».

«Если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили под замок», — заявил американский лидер.

Он также подчеркнул, что на кону стоит демократия Соединенных Штатов. Вместе с тем политик призвал присутствующих подумать о том, что произойдет, если Трамп победит на президентских выборах.

На прошлой неделе Байден резко отчитал Трампа, назвав его неудачником, который баллотируется ради того, чтобы не попасть в тюрьму.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее Трамп назвал Байдена «овощем».

Все новости на тему:
Выборы в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами