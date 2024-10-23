Байден призвал посадить Трампа «под замок»

Кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа следует «посадить под замок». Об этом заявил действующий президент страны Джо Байден, выступая в штабе демократов в штате Нью-Гэмпшир, сообщает ТАСС.

«Нам нужно посадить его под замок», — сказал он.

Глава Белого дома пояснил, что Трампа необходимо «посадить под замок» в политическом отношении.

Он отметил, что «это звучит невероятно».

«Если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили под замок», — заявил американский лидер.

Он также подчеркнул, что на кону стоит демократия Соединенных Штатов. Вместе с тем политик призвал присутствующих подумать о том, что произойдет, если Трамп победит на президентских выборах.

На прошлой неделе Байден резко отчитал Трампа, назвав его неудачником, который баллотируется ради того, чтобы не попасть в тюрьму.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее Трамп назвал Байдена «овощем».