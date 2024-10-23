В Варшаве заявили о заинтересованности в сохранении польских консульств в России

Польша заинтересована в сохранении своих консульских учреждений в Российской Федерации. Об этом в интервью информационному каналу Польского телевидения заявил бывший президент страны Александр Квасьневский.

Комментируя решение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского закрыть российское консульство в Познани, экс-президент отметил, что к подобным следует прибегать с осторожностью, так как смысл дипломатии состоит в готовности к переговорам даже в крайне конфликтных ситуациях. Дипломатические представительства, подчеркнул Квасьневский, помогают людям даже тогда, когда страны прямо находятся в состоянии войны, а Польша не воюет с Россией.

Бывший глава государства указал, что в нахождении польских представительств, в том числе консульств, в России есть смысл. Многие граждане Польши годами работают в России или связаны с ней семейными узами. И им требуется консульская помощь.

22 октября министерство иностранных дел Польши отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани.

Ранее в Польше заявили о задержании диверсанта, совершавшего поджоги по заданию российских спецслужб.