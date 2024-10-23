Зеленский заявил о первом шаге для завершения боевых действий

Прекращение Россией и Украиной ударов по энергетическим объектам может стать первым шагом к завершению боевых действий. Об этом, ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского, сообщает британская газета Financial Times.

По его мнению, если Украина перестанет атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры, а Россия — украинской, то это может привести к окончанию горячей фазы конфликта.

22 октября в Киевской городской администрации заявили, что в столице Украины для экономии газа отложат начало отопительного сезона.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивал, что президент Зеленский не знает, как страна переживет предстоящий отопительный сезон. По словам Азарова, чиновники, ответственные за проведение этих работ, в открытую заявляют, что большие города замерзнут.

Ранее Зеленский заявил, что предстоящая зима для Украины будет опасной.