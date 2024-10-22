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Мадуро напомнил о нужных БРИКС «нефтяных мускулах» России и Венесуэлы

Мадуро: «нефтяные мускулы» РФ и Венесуэлы нужны БРИКС

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Nicolás Maduro/X (бывш. Twitter)

«Нефтяные мускулы» Венесуэлы и России нужны объединению БРИКС. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро по прибытии в Казань, передает ТАСС.

«Я всегда думал о возможности того, как мы будем объединены», — отметил венесуэльский лидер.

Вечером во вторник, 22 октября, стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань на саммит БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая в 21:30 мск. Высокого гостя встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица.

До этого индийский премьер Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить столицу страны в 2025 году. Встреча лидеров двух стран, которая состоялась во вторник, 22 октября, на полях саммита БРИКС в Казани, стала уже второй в этом году.

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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