Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань на саммит БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая в 21:30 мск, передает ТАСС.

«Лидер Боливарианской Республики спустился на взлетно-посадочную полосу в сопровождении представительной делегации», — говорится в сообщении.

Высокого гостя встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица.

Накануне в столицу Татарстана приехала исполнительный вице-президент, вице-президент по экономике, министр народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес.

Саммит неформального объединения государств БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Во вторник вечером, 22 октября, в Казань для участия в саммите БРИКС прибыл президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA. Отмечается, что Аббас прибыл в Россию по приглашению президента Владимира Путина, с которым предполагается провести переговоры. Кроме того, у палестинского лидера запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами стран, участвующих в саммите БРИКС.

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.