Моди пригласил Путина в Индию

Индийский премьер Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить столицу страны в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Индии.

«Премьер-министр пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году», — говорится с сообщении.

В индийском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что президент РФ приглашается для участия в 23-м ежегодном саммите глав России и Индии.

В министерстве напомнили, что встреча лидеров двух стран, которая состоялась во вторник, 22 октября, на полях саммита БРИКС в Казани, стала уже второй в этом году. До этого Моди и Путин встречались в Москве на 22-м ежегодном саммите в июле 2024 года.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани обсудил укрепление двустороннего партнерства. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Ранее Моди высказался за скорейший мир на Украине.