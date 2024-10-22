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Президент Палестины прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

WAFA: президент Палестины Аббас прибыл в Казань на саммит БРИКС

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Агентство отмечает, что Аббас прибыл в Россию по приглашению президента Владимира Путина, с которым предполагается провести переговоры. Кроме того, у палестинского лидера запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами стран, участвующих в саммите в Казани.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. В Россию прибыли мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент Бразилии Лула да Силва из-за полученной накануне травмы примет участие в саммите по видеосвязи. Ожидается приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков.

О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерриш обсудит войну в Палестине на саммите БРИКС в Казани.

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Саммит БРИКС в Казани
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