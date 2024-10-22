Генсек ООН проведет в Казани ряд двусторонних встреч с участниками саммита БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет в Казани ряд двусторонних встреч с участниками саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заместителя официального представителя генсека всемирной организации Фархана Хака, одной из тем обсуждения станет положение дел в секторе Газа.

С кем именно из приехавших в Казань мировых лидеров, помимо Владимира Путина, намерен встретиться генсек ООН, в настоящий момент неизвестно.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС. В Россию прибыли мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент Бразилии Лула да Силва из-за полученной накануне травмы примет участие в саммите по видеосвязи.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков.

О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg, Economist и другие иностранные СМИ оценили саммит БРИКС в Казани.