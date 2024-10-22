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Помощник президента РФ назвал число стран, претендующих на статус партнеров БРИКС

Ушаков: 13 стран претендуют на статус государств — партнеров БРИКС

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Sergey Elagin/Picvario Media/Global Look Press

В настоящее время 13 стран претендуют на статус государств — партнеров БРИКС. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «Первого канала».

«Это предмет консультаций между делегациями наших стран, потом это все будут рассматривать лидеры... Сейчас, честно говоря, их 13 (претендующих на статус государств — партнеров БРИКС — прим. ред.)», — сказал Ушаков.

Во вторник он заявил, что главы стран БРИКС на саммите в Казани обсудят предоставление статуса государства-партнера, который станет этапом к полноценному членству в объединении. Ушаков назвал вопрос о дальнейшем расширении состава участников БРИКС чрезвычайно важным и весьма чувствительным. Помощник президента РФ отметил, что после окончательного согласования статуса государства-партнера станет понятно, кого и как на следующих этапах приглашать к сотрудничеству.

20 октября Ушаков сообщил, что в качестве стран-партнеров БРИКС сейчас рассматриваются 15 государств. По его словам, эти страны могут быть партнерами по разным параметрам, например, по влиянию на региональные и международные дела. При этом помощник президента РФ отметил, что было бы нелогично принимать сразу такое большое количество стран в БРИКС, так как в этом случае организация станет неработающей и «совершенно аморфной структурой».

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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