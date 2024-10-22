Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине

Страны — участницы БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита в Казани. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», — сообщил он.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС заявил, что Индия выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готова оказать любое содействие для завершения боевых действий.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина в небе над Казанью.