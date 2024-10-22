Президент Лаоса прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

В международном аэропорту «Казань» его встретил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушков высмеял попытки Запада изолировать Россию на фоне саммита БРИКС.