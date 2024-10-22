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Путин высоко оценил российско-китайские отношения

Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцовыми в современном мире

Отношения России и Китая являются образцовыми для современного мира. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходит на полях саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

«За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — сказал Путин.

По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина является многоплановым и «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер».

Российский лидер добавил, что РФ и КНР успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства.

До этого в Казани начались переговоры Путина с Си Цзиньпином. Встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

Китайский лидер прибыл в Казань днем 22 октября. Его угостили чак-чаком сразу после того, как он вышел из самолета.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков сообщил, что Путин подготовил подарки для иностранных лидеров на саммите БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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