Захарова пригрозила Польше «болезненным ответом» на закрытие консульства

Отзыв Польшей согласия на работу консульства России в Познани является очередным враждебным шагом. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на этот шаг будет дан «болезненный ответ».

Министерство иностранных дел Польши ранее отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. Персонал учреждения признают лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно.

В пресс-службе МИД Польши уточнили, что «это произойдет в ближайшие пару дней».

В польском дипведомстве обосновали свое решение тем, что Россия якобы ведет против западных стран, включая Польшу, «гибридную войну», а также стоит за попытками осуществить диверсии на польской территории.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в том, что она якобы «вербует людей в сирийских тюрьмах», а затем направляет в Польшу и, таким образом, в Евросоюз. Этим он объяснил желание Варшавы приостановить действие права на получение убежища.

Ранее в МИД Польши заявили о возможной ликвидации Института национальной памяти.