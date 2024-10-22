Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова пригрозила Польше «болезненным ответом» на закрытие консульства

МИД: Польша получит болезненный ответ из-за закрытия консульства РФ в Познани

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Отзыв Польшей согласия на работу консульства России в Познани является очередным враждебным шагом. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на этот шаг будет дан «болезненный ответ».

Министерство иностранных дел Польши ранее отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. Персонал учреждения признают лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно.

В пресс-службе МИД Польши уточнили, что «это произойдет в ближайшие пару дней».

В польском дипведомстве обосновали свое решение тем, что Россия якобы ведет против западных стран, включая Польшу, «гибридную войну», а также стоит за попытками осуществить диверсии на польской территории.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в том, что она якобы «вербует людей в сирийских тюрьмах», а затем направляет в Польшу и, таким образом, в Евросоюз. Этим он объяснил желание Варшавы приостановить действие права на получение убежища.

Ранее в МИД Польши заявили о возможной ликвидации Института национальной памяти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами