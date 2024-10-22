Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Казани начались переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

Си Цзиньпин прибыл в Казань днем 22 октября. Его угостили чак-чаком сразу после того, как он вышел из самолета.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дипломат увидел плюсы для БРИКС от воровства ЕС доходов от активов РФ.