Посла Германии вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало посла ФРГ в Москве, которому заявлен решительный протест в связи с созданием на базе штаба ВМС ФРГ в Ростоке региональный штаб морского командования НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Послу было указано, что этот шаг правящих кругов ФРГ стал продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны», — говорится в сообщении.

В российском МИД отметили, что таким образом Германия нарушила договор от 12 сентября 1990 года («Договор 2+4»), в соответствии с положениями п. 3 ст. 5 которого она обязана не допускать развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР.

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак ранее заявил, что Берлин намерен взять под свое управление военно-морские силы НАТО в регионе Балтийского моря. По его словам, Германия уже заявила другим странам НАТО о готовности взять на себя ответственность за командование военно-морскими силами альянса на Балтике. У ФРГ есть вся необходимая инфраструктура и морской штаб в Ростоке, уточнил Каак.

Ранее Патрушев обвинил Швецию и Финляндию в желании лишить Россию доступа к Балтийскому морю.