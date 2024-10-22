В Госдуме объяснили атаку ВСУ на спиртзаводы

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские спиртзаводы связана с ударами по военным объектам. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, пишет «Лента.ру».

«Спирт имеет отношение к военным целям. Есть, где он используется. Нам надо еще больше усиливать бдительность», — сообщил он.

Журова добавила, что необходимо увеличить силы ПВО и внимание к границам России.

22 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. БПЛА повредили спиртзаводы в двух населенных пунктах. Атаку пресекли российские силы ПВО.

За полгода до того украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по территории бывшего спиртового завода, расположенного в районе села Гуево в Суджанском районе Курской области.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал спиртзавод в Курской области.