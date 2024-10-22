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Песков ответил, будет ли на саммите БРИКС обсуждаться вопрос расширения организации

Песков: на саммите в Казани будет обсуждаться вопрос расширения БРИКС

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Petrov Sergey/Global Look Press

Тема расширения БРИКС не стоит на повестке саммита в Казани, однако иностранные лидеры обсудят этот вопрос. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сама тема, тема расширения, не стоит (на повестке саммита). Существуют разные точки зрения, и как раз сегодня все это будет обсуждаться», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

22 октября официальный представитель Кремля сообщил, что президент РФ Владимир Путин подготовил подарки для лидеров стран, которые участвуют в саммите БРИКС. Он пообещал позже раскрыть, что именно подарил коллегам российский лидер.

До этого Песков отметил, что сотрудничество стран в рамках БРИКС не направлено ни против доллара, ни против других валют.

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. Как ожидается, для участия в мероприятии в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин анонсировал «важные решения» на саммите БРИКС в Казани.

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Саммит БРИКС в Казани
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