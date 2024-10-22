Путин подготовил подарки для иностранных лидеров на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин подготовил подарки для лидеров стран, которые участвуют в саммите БРИКС в Казани. Об этом пишет РИА Новости.

«Подарки предусмотрены», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он пообещал сообщить, что получат иностранные лидеры от Путина.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Это первое мероприятие президента РФ на полях саммита. В беседе с Руссефф Путин отметил, что увеличение расчетов в национальных валютах поспособствует повышению финансовой независимости стран БРИКС, поможет максимально снизить геополитические риски и избавить развитие экономики от политики.

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин анонсировал «важные решения» на саммите БРИКС в Казани.