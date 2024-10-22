Путин анонсировал «важные решения» на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин заявил, что на саммите БРИКС в Казани будет принят целый ряд важных решений. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что решения будут касаться дальнейшего развития объединения.

До этого Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Это первое мероприятие Путина на полях саммита БРИКС, который стартовал в Казани. В беседе с Руссефф Путин отметил, что увеличение расчетов в национальных валютах поспособствует повышению финансовой независимости стран БРИКС, поможет максимально снизить геополитические риски и избавить развитие экономики от политики.

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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