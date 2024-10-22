Президент Ирана заявил, что сотрудничество в БРИКС приведет к концу однополярного мира

Сотрудничество в БРИКС приведет к концу однополярного мира и эпохи американского тоталитаризма. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, слова которого передает ТАСС.

«Главы государств, которые примут участие в этом саммите, представят свой взгляд на БРИКС, эта поездка может затмить американский однополярный мир. БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма», — заявил иранский президент.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин встретился с главой Нового банка развития на саммите БРИКС.